札幌市豊平区の病院の職員食堂で、料理や弁当を食べた36人が下痢などの症状を訴え、保健所はノロウイルスによる食中毒と断定しました。保健所はきのう（2月25日）から5日間の営業停止を命じています。食中毒が発生したのは、札幌市豊平区の「脳神経内科かしわば病院」です。保健所によりますと、今月2月16日から17日までの間、病院内の職員食堂でラーメンやメンチカツなどを食べた職員や弁当を食べた通院者など、36人が下痢