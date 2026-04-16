釧路地裁に入る桂田精一被告＝16日午前9時29分北海道・知床半島沖で2022年に乗客乗員計26人全員が死亡、行方不明となった観光船沈没事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社社長桂田精一被告（62）の論告求刑公判が16日、釧路地裁（水越壮夫裁判長）で開かれ、検察側は禁錮5年を求刑した。17日に弁護側の最終弁論が行われ、結審する。弁護側は無罪を主張している。求刑に先立ち、被害者家族の意見陳述も行われた。事故で