信頼性と実用性の代名詞「カローラ」2026年に誕生60周年という大きな節目を迎えたカローラは、1966年の登場以来、世界中で販売されてきたトヨタの基幹モデルです。その先の時代に向けてカローラがどう進化するのか、という問いに対する一つの答えとして提示されたのが2025年10月開催の「ジャパンモビリティショー2025」で世界初公開された「カローラ コンセプト」です。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「カローラ コンセ