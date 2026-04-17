「阪神３−４巨人」（１６日、甲子園球場）思い出の詰まった聖地をバックに、巨人・田中将は笑顔でＶサインを作った。「本当に久しぶりに勝つことができたのでうれしいです」。セ・リーグに移籍した昨季は登板なし。５８１４日ぶりとなる阪神戦での甲子園勝利に、表情は自然と緩んだ。初回に３点の援護をもらうも、直後に２ランを被弾。２点リードになった五回には１死満塁のピンチを背負うも、犠飛で１失点と踏みとどまった