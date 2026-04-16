気象庁が今日16日発表した最新の1か月予報によりますと、この先1か月は東日本・西日本の太平洋側を中心に晴れる日が少なく、ゴールデンウィークもすっきりしない天気となりそうです。気温は全国的に高く、ゴールデンウィーク前から熱中症に注意が必要です。数値予報モデルによる予測結果今日16日、気象庁は最新の1か月予報を発表しました。それによりますと、1か月平均の海面気圧は、東シナ海から本州付近にかけて弱い気圧の谷が予