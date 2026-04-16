北海道当別町で、親が育てられない乳幼児を受け入れる自称「赤ちゃんポスト」が4月末に閉鎖することが16日、分かった。施設を運営する坂本志麻さん（51）が取材に明らかにした。北海道の相談窓口の整備が進んだとして「一定の役割を果たせた」としている。施設は2022年5月に開設。坂本さんによると、当初は24時間態勢で運営していたが、23年から事前予約制に変更。実質的に坂本さんが1人で運営してきた。施設に法的位置付けは