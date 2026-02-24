日本スケート連盟の公式インスタグラムが24日までに更新された。ミラノ・コルティナ五輪で、フィギュアスケート女子シングルの銅メダルを獲得した中井亜美選手（17）のスマホケースに挟まれた懐かしのアイテムが写り込み、話題となっている。【写真】中井亜美選手のスマホケース、懐かしのアイテムに熱視線！同連盟は「おはようございますこれから記者会見です」と、同じく女子シングルで銀メダルを獲得した坂本花織選手（25）と