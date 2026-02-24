日本スケート連盟の公式インスタグラムが24日までに更新された。ミラノ・コルティナ五輪で、フィギュアスケート女子シングルの銅メダルを獲得した中井亜美選手（17）のスマホケースに挟まれた懐かしのアイテムが写り込み、話題となっている。



【写真】中井亜美選手のスマホケース、懐かしのアイテムに熱視線！

同連盟は「おはようございます これから記者会見です」と、同じく女子シングルで銀メダルを獲得した坂本花織選手（25）と中井選手のツーショットをアップ。両選手とも車内でリラックスした表情を見せている姿が印象的な一枚だが、SNS上では中井選手の手元に置かれたスマートフォンに注目が集まった。



そのスマートフォンには、本体と透明なケースとの間に、2010年代に稼働していたデータカードダスや、アニメ作品で人気を博した「アイカツ！」のキャラクター・神崎美月と、作品内のユニット「Soleil（ソレイユ）」のステッカーが挟まれている。この時期は中井選手の幼少期にあたることもあり、ネット上では、作品を通して中井選手に共感したり、当時を懐かしんだりといった反応で思いがけないオフショットを楽しむユーザーが見られた。



SNSでは、「スマホケースに美月さんとSoreilが入っていて親近感が湧いてます」「アイカツ入れてる！！」「亜美ちゃんのスマホ？のアイカツのシール懐かしすぎ」「初代アイカツ世代だよね」「亜美ちゃんケース裏にアイカツウエハースのシール入れてる！！」「坂本選手銀メダル、中井選手銅メダル、本当におめでとうございます」「やっぱり笑顔が1番可愛いですね」「笑顔が素敵」などのコメントがあった。