ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで、ショートプログラム（ＳＰ）５位から奇跡の大逆転で金メダルを獲得した?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３＝木下グループ）組の得点に対して、ロシアメディアが批判を展開した。りくりゅうはＳＰ５位から、フリーで完璧なスケーティングを披露。世界歴代最高となる１５８・１３点をマークした。合計２３１・２４点で金メダルを獲得し、現行の採点方式となっ