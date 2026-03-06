《宝塚市出身の三浦璃来選手とパートナーの木原龍一選手が、ミラノ・コルティナ五輪2026冬季オリンピックのフィギュアスケート団体戦で銀メダル、個人戦・ペアで金メダルを獲得! 感動をありがとう!》【写真】感動が台無し！炎上したキンタロー。の“りくりゅう”モノマネ“広報誌”の表紙を飾るのは、現在メディアにひっぱりだこの『りくりゅう』。「兵庫県宝塚市の広報誌『広報たからづか』の最新3月号は、三浦璃来選手・木原龍