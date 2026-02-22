お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一（42）と山内健司（45）が22日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（60）への不満を明かした。濱家が「年次を重ねると、下から言われなくなるじゃないですか」と年下から怒られたり不満を言ってもらえなくなると語ると、一茂は「言われなくなったら終わりだよ。だからお前たちも何かあったら俺にどんどん言って」とかま