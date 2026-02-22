日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が２２日に放送され、長嶋一茂が出演しないテレビ局を明かした同番組はタレントの一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は東京・江東区亀戸の飲食店を訪れた。昨年末の放送で同飲食店の「ポテサラとんかつ」を