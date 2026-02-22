様々な説がある！墓参りの時に墓石に水をかける理由とは？ 掃除をするため 墓参りの時はまず本堂にお参りをして、線香をいただき、水桶を借りて家の墓へ向かう。寺院墓地をお参りする場合、おおむねこの手順で各自のお墓に行かれるのではないでしょうか。では、水桶に汲んだ水はどうされていますか。墓石にかけますか。葬送に関する信仰・習俗は地域的な違いが大きいので、似たような行為でも同じ意味とは限りません。墓石に水を