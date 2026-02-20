ユキグニファクトリーの「キノコのお肉」ユキグニファクトリーが2025年に発売した「キノコのお肉」が売り上げを伸ばしている。さいころ状の代替肉で、原料であるマイタケの繊維質がしっかりとした歯ごたえを生み、牛肉や豚肉に比べて脂質が少ない。50グラム入りで、スーパーでの販売価格は300円前後。（共同通信＝浜谷栄彦記者）自社が培養するマイタケは繊維質が詰まっていて弾力が強い。この特徴が代替肉を生産する利点にな