《普通にいじめやん》5月20日までに更新されたインスタグラムのストーリーズで、真っ暗な画面を背景にこうつづったのはタレント・鈴木紗理奈（48）。自身が出演していないテレビ番組で、あるタレントから「嫌いな芸能人」として名指しされたとし、憤りを露わにしたのだ。鈴木によれば、自身の名前を名指ししたタレントは、《だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない》とのこと。さらに《そのまま放送するスタッフも意味わからんし