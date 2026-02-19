元フィギュアスケート韓国代表のキム・ヨナさん（35）が19日までにインスタグラムを更新。2014年のソチ五輪を最後に選手を引退した元女王の近影がネット上で話題となっている。【動画】「超かわいい！」キム・ヨナさんの魅力が詰まったCMに悶絶…！キム・ヨナさんは、猫と車の絵文字を添えて、動画を2本アップ。公開されたのは、キム・ヨナさんが韓国の「KB損害保険」のCMに出演した際の動画で、その中では、ストールを頭から被る