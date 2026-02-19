故人を棺に移す納棺式は、遺族が故人の手やお顔に触れられる最後の時間。【写真を見る】棺の前で家族が気づいた「不器用な父」の“愛情表現”とは故人の好きだったものや旅立ちに持たせたいものを副葬品として添え入れた後は、お蓋が閉じられてしまうからだ。それでも、家族のつながりは死によって途切れるものではない。お別れの時間を通して、家族は絆を紡ぎ直してゆく。バスケコーチだったお父さんの体にチームTシャツ