「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子スロープスタイル・決勝」（１８日、リヴィーニョ・スノーパーク）深田茉莉（１９）＝ヤマゼン＝が金メダルを獲得した。ビッグエア金で２冠を狙った村瀬心椛＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が銅メダルとなった。この結果により、日本のメダル数は金５、銀６、銅１１で計２２個。金メダルの数は１９９８年の長野五輪に並ぶ最多タイとなった。前回の北京五輪では金３、銀７、銅８で最多