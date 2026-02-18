筆者は、夫婦仲相談を受ける立場としてさまざまな「夫側の本音」に触れています。最近寄せられたのは、「“妻の本性”を知り離婚を検討している」夫たちからの相談。彼らは「妻の本性を見てしまった気がして、気持ちが戻らない」「知らなかった妻の顔を見て怖くなった」と言い、離婚も検討していました。厚生労働省の令和6年（2024年）人口動態統計（確定数）では、離婚件数は18万5904組と前年より増え、離婚率（人口千対）も1.55