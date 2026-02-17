人気お笑いコンビ・ぺこぱの松陰寺大勇の“政治キャラ”が波紋を呼んでいる。「松陰寺さんは、2月14日に配信されたインターネット番組『ABEMA Prime』で、社民党副党首で参議院議員のラサール石井さんと、日本の防衛政策などについて論戦をかわしました。軍備増強を批判するラサールさんに対し、松陰寺さんは中国の軍拡や北朝鮮の核ミサイル実験など“現実的な脅威”に、社民党やラサールさんが触れない点に疑問を示していました