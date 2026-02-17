ぺこぱ松陰寺、ラサール石井“論破”が話題も増え続ける“ガチ政治発言”“保守キャラ”に別れる賛否

人気お笑いコンビ・ぺこぱの松陰寺大勇の“政治キャラ”が波紋を呼んでいる。

「松陰寺さんは、2月14日に配信されたインターネット番組『ABEMA Prime』で、社民党副党首で参議院議員のラサール石井さんと、日本の防衛政策などについて論戦をかわしました。軍備増強を批判するラサールさんに対し、松陰寺さんは中国の軍拡や北朝鮮の核ミサイル実験など“現実的な脅威”に、社民党やラサールさんが触れない点に疑問を示していました」（スポーツ紙記者）

番組では、松陰寺がラサールを“論破”したと話題になっている。一方、Xでは松陰寺が政治色を強める姿勢に、さまざまな意見が並ぶ。

《松陰寺氏は以前より政治に興味があると公言し、一昔前には「靖国神社に参拝した」「虎ノ門見なきゃ」「青山繁晴さん聴きながらちょっと走ってくる」的な事を呟いてネトウヨ認定されてた記憶がある》

《松陰寺さんて昔保守的なネタやってたよね、しばらく封印してたっぽいけど言わないだけでいろいろ思ってるんだろうなって思ってた》

《松陰寺は右翼とか保守というより現実主義なんじゃろ》

明治以降に戦没した軍人・軍属などを祀る靖国神社への参拝や、保守的な主張で知られるライブ配信『虎ノ門ニュース』の視聴、自民党の青山繁晴衆議院議員のファンなどを公言している点を、気にするネットユーザーが多いようだ。

「松陰寺さんが靖国神社参拝を報告したのは『M-1グランプリ2019』の3位入賞でブレークを果たす前です。もともと保守系のニュース番組などもチェックしているそうです。どのような考えを持つかは個人の自由ですが、お笑い芸人としてのイメージに影響が出る可能性があります」（放送作家）

ぺこぱのネタは“誰も傷つけない笑い”として注目を集めた。

「ぺこぱで松陰寺さんが生み出したのは、風変わりなチャラいホスト風のキャラクターでした。それでブレイクした人物が政治を語るミスマッチさがおもしろさを呼んでいたのですが、最近の松陰寺さんは政治について“ガチ”度を高めています。13日放送の『ABEMA Prime』では、中道改革連合の新代表に選出された小川淳也氏を『中身がまったくない』などと辛辣に評しています」（同前）

政治色を強めるあまり、そのうち“時を戻そう”とならないよう願うばかりだ。