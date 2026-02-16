ミラノ・コルティナオリンピックで、大けがを抱えながらも7位入賞を果たした男子スノーボードの平野歩夢選手が、大会を振り返り、現在の心境を明かしました。【映像】五輪への思いを語る平野選手15日、平野選手はアンバサダーを務めるUNIQLOのミラノ市内の店舗を訪れ、現地のスタッフから歓迎を受けました。先月のワールドカップで複数箇所を骨折する大けがをした平野選手は、懸命なリハビリを重ね、骨折したまま出場し、7位