ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子500メートルミラノ・コルティナ五輪は15日（日本時間16日）、スピードスケート女子500メートルがミラノ・スピードスケート競技場で行われ、高木美帆（TOKIOインカラミ）が第4組に登場。37秒27で銅メダルを獲得した。1000メートルで銅メダルを獲得しており、今大会2つ目のメダル。通算では9つ目となり、自身が持っていた日本女子の最多記録を更新した。第4組に登場した高木。18年