ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子500メートル

ミラノ・コルティナ五輪は15日（日本時間16日）、スピードスケート女子500メートルがミラノ・スピードスケート競技場で行われ、高木美帆（TOKIOインカラミ）が第4組に登場。37秒27で銅メダルを獲得した。1000メートルで銅メダルを獲得しており、今大会2つ目のメダル。通算では9つ目となり、自身が持っていた日本女子の最多記録を更新した。

第4組に登場した高木。18年平昌五輪マススタート、団体追い抜き金メダリストの姉・菜那さんも現地で見つめる中、抜群のスタートを切った。

最初の100メートルで10秒40をマーク。グングン加速し、37秒27でこの時点のトップタイムをマークした。

しかし、その後に1000メートル金メダルのユタ・レールダムが37秒15をマーク。さらに最終組でフェムケ・コクが36秒49のオリンピックレコードをたたき出し、オランダ勢が金、銀を獲得。高木は銅メダルとなった。

日本勢は山田梨央が37秒78の9位、吉田雪乃が37秒98の13位だった。高木は銅メダルに笑顔を見せ、姉・菜那さんも嬉しそうに客席から手を振った。



（THE ANSWER編集部）