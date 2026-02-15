大分県内各地で春本番の陽気となった15日、大分市の吉野梅園では恒例の梅まつりが始まりました。 豊後梅や寒紅梅などおよそ400本の梅の木が植えられている大分市の「吉野梅園」では、15日から梅まつりが始まりました。15日は午前中まで雨が残るあいにくの空模様となり、一部のイベントは縮小されましたが、日中は春本番の陽気となりました。大分県内の最高気温は、佐伯市蒲江で19．9度、日田で19．６度を観測。大分市でも17．1度