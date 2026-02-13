遺伝子治療薬「エレビジス」筋肉が徐々に動かなくなる難病の遺伝子治療薬「エレビジス」が3億497万円の薬価で20日から公的医療保険の適用対象となる。厚生労働相の諮問機関、中央社会保険医療協議会が13日、了承した。3歳以上8歳未満の歩行可能な症状の患者が対象で、保険で使える薬としては国内最高額。対象は「デュシェンヌ型筋ジストロフィー」で、患者側から早期の保険適用を求める声が上がっていた。厚労省は、投与患者数