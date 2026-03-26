既婚女性と不倫関係にあったことが報じられた松本洋平・文科相。永田町がこの一件以上に衝撃を受けたのは、松本氏が高市早苗・首相のことを「大っ嫌い」と発言していた音声の存在が同時に報じられたことだった。高い支持率に支えられ、盤石な一強体制を築いているように見える高市政権だが、実は松本氏と同様、「高市嫌い」を隠している閣僚たちが数多くいるのではないか。彼ら／彼女らが震え、怯えるその内容とは――。【前後編