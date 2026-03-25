ママ友との「ランチ」にいくら払える？気心の知れたママ友との食事会で、おしゃべりに興じるのは楽しい時間ですよね。ただ相手の家計状況が見えにくい「ママ友」という関係性においては、“予算感”に頭を悩ませる人も多いようです。安さを重視するか、それとも質か。ネット上ではどんな意見が出ているのか、さっそく見ていきましょう。【画像で見る】「えっ…（ドン引き）」これが、本当に遭遇した「非常識ママ友」のあり得ない