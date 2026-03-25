尾田栄一郎氏の人気漫画「ONE PIECE」のスタッフ公式Xが更新され、キャラクター世界人気投票「WORLD TOP 100」において不正投票があったことを発表した。同Xに「第2回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票「WORLD TOP 100」不正投票への対応と集計数調整のお知らせ」と題した文書が掲載され、「平素より『ONE PIECE』をご愛読いただき、誠にありがとうございます。現在開催中の第2回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票「WORL