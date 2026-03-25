3月5日に発売したNintendo Switch2ソフト「ぽこ あ ポケモン」が異例のヒットを飛ばしている。発売から4日で国内100万本、世界累計で220万本を突破した。国内のゲームショップでは売り切れが続出するほどの人気を得ている。このゲームの開発に参画したのは「三國無双」シリーズで有名なコーエーテクモの開発チーム「ω-Force（オメガフォース）」だ。その開発秘話には「ぽこ あ ポケモ