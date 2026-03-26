尿酸値が高いと納豆は控えるべき？メディカルドック監修医が、納豆と尿酸値の関係や、豆腐などの大豆製品が痛風に与える影響、正しい食事のポイントを解説します 監修医師：伊藤 陽子（医師） 浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間さくら内科開業。相談しやすいクリニックを目指し、生活習慣病、腎臓病を中心に診療を行っている。医学博士、産業医、日本内科学会総合内科専門医