イラン軍部が、ドナルド・トランプ米国大統領が主張する米国とイランの終戦交渉を強く否定した。イラン軍を統合指揮する中央軍事本部ハタム・アルアンビヤは25日（現地時間）、「お前（米国）のような者たちとは決して妥協しない。今も、そして永遠に」とし、米国との交渉説は事実ではないと主張した。トランプ大統領がイランと交渉中であるとして、23日にイランの発電所への爆撃を5日間猶予して以降、イラン軍部が交渉を公式に否