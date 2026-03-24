三井住友海上火災保険の子会社「ＭＳプラスワン少額短期保険」は２５日から、レジャー中のけがや体調不良などを一日単位でまとめて補償する業界初の少額短期保険を販売する。行楽シーズンの本格化を前に、「お守り代わり」としての需要を取り込む狙いだ。新商品は、スポーツの観戦時やバーベキュー、花見といった幅広い行楽を対象としており、当日でも加入できる。一日３００〜５００円でけがや熱中症、食中毒の治療費から賠償