ドジャースのキム・ヘソン【写真：ロイター】フルカウント

エンゼルスの5年約44億円を蹴ってドジャースへ 韓国メディアが酷評

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャースは22日、キム・ヘソンをマイナー降格させたと発表した
  • 韓国メディアは「大谷ロマンが生んだ悲劇」と非難
  • 「メジャー拒否権がない」という契約上の弱点を利用したと指摘した
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