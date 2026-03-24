新日本法規出版株式会社(所在地：愛知県名古屋市中区大須四丁目1番65号、代表取締役社長：河合誠一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、新日本法規ＷＥＢサイト法令記事「ユニバーサル・アクセス権＝テレビなのか？」を2026年3月23日に公開しました。「新日本法規ＷＥＢサイト」https://www.sn-hoki.co.jp/ 執筆の背景 新日本法規ＷＥＢサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテー