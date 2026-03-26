漫画家の倉田真由美さんが2026年3月26日にXを更新。「戦争反対」と声を上げる人が、自身と意見が異なる人を「戦争したがっている」と決めつけるという動きを批判した。「言動の中に一つも平和的な要素が見えない」「戦争反対」を巡っては、漫才コンビ・爆笑問題の太田光さんの妻で所属事務所・タイタンの社長の太田光代さんが25日にXで「私は戦争に反対です」と表明。その後、再びXを更新し、「どうして、戦争反対と至極、当たり前