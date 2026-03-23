介護と仕事の両立、そして重くのしかかる経済的負担――。懸命に親を支える家族が、いつの間にか自らの生活さえも危うい状況に追い込まれてしまう事例は少なくありません。ある親子の足跡から、介護の現実と、検討すべき制度活用について考えていきます。支えているのに、崩れていく都内で働く中村由美さん（52歳・仮名）は、要介護の母と2人で暮らしてきました。収入は月約28万円。特別に低いわけではありませんが、生活に余裕は