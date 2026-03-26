文化が入り乱れるタワマン都営大江戸線・勝どき駅から徒歩5分。朝潮運河にかかる「黎明小橋」を渡ると、地上約180mのきらびやかなツインタワーが姿を見せる。52階建てのイースト棟とウエスト棟、あわせて総戸数1450戸を誇る、中央区晴海の高級タワーマンション「ドゥ・トゥール」だ。駅近という好立地にくわえ、建物内には24時間営業のスーパー「マルエツ」を併設、フィットネスジムやスパといった設備も充実しているとあり、'15年