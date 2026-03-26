去年7月、大阪市内の参政党のイベント会場近くで起きたトラブルで、書類送検された男性2人を、大阪地検は不起訴としました。 このトラブルで警察に被害届を出していた男性はMBSの取材に対し、去年7月、大阪市内で行われていた参政党のイベント会場の近くを党のイメージカラーと同じ「橙色」の柄の帽子を被って歩いていたところ、参政党への抗議活動を行っていた男性らから支持者だと間違われて押し倒されるなどして重