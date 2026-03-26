元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（30）が25日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・27）に出演。番組の終了を伝えた。この日の放送を持って番組は終了。最後に森から「実はですね『森香澄の全部嘘テレビ』これが最終回」と発表があった。この日のゲストは「3時のヒロイン」福田麻貴、初登場の「さや香」新山、「ラランド」ニシダの3人。新山は「ニシダも初登場？なんで半分初登場なん？も