既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都渋谷区）が、「セックスレス“じゃない”夫婦」の実態調査を実施。その結果を発表しました。【画像で見る】えっ…一緒にお風呂に入る！？コチラが日常的なスキンシップ・最多回答です！（男女別・年代別）レス“じゃない”夫婦が意識していることとは？調査は2025年12月15〜28日、20〜59歳の既婚男女のうち、月1回以上の頻度でパ