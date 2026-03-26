もうすぐ1か月となる戦火のイラン。実は、イランは隣国・アフガニスタンの難民を多く受け入れている世界最大級の"ホスト国"という一面があります。今、難民たちはどのように過ごしているのか。UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）緊急対応局の伊藤局長に話を聞きました。（NNNロンドン支局 本岡英恵）◇UNHCRによりますと、イランは、アフガニスタンから40年以上にわたり難民を受け入れている世界有数のホスト国で、現在は165万人