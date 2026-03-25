中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月25日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は25日の記者会見で、日本の文部科学省が24日発表した高等学校教科書検定結果で合格した一部の教科書が、第2次世界大戦時の慰安婦や強制労働の問題で「強制性はなかった」としたほか「釣魚島は日本固有の領土」との表現を固定化させていたと質問に対し、日本が教科書検定で文字をもてあそんで史実をあいまいにし、歴史の罪を風