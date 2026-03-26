日本を代表する司会者・上沼恵美子さんは、現在、夫・真平さん（79）と別居中。週に一度、上沼さん宅を訪れる真平さんと時間を過ごすという。【画像】当時22歳。夫・真平さんとの結婚会見に出席する上沼恵美子さん（本人提供）22歳で結婚後、約50年にわたって「見えない家事」をこなしてきた上沼さんが明かす、男女が家事をめぐってすれ違う理由とは？『週刊文春WOMAN2026春号』より一部を抜粋し、紹介する。上沼恵美子さん