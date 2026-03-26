ロッテは26日、開幕戦となる3月27日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム、18時30分試合開始）から選手食堂で提供しているメニューを球場内店舗にて「マリン飯」として販売することになったと発表した。試合当日に選手たちが選手ロッカーに隣接する食堂で実際に提供されているメニューを、同日、味やレシピそのままに再現し、場内店舗「MARINE KITCHEN THIRD BASE SIDE」（フロア2・211通路付近）にて販売。選手のコンディションを