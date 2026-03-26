◇第98回全国選抜高校野球大会第8日2回戦英明（香川）6―3東北（宮城）（2026年3月26日甲子園）昨秋の四国王者・英明（香川）が、東北（宮城）に6―3で勝利。春夏通じて初の8強入り、甲子園1大会2勝を挙げた。東北は22年ぶりの準々決勝進出はならなかった。英明は、初回無死一、三塁から松原蒼真（3年）の遊ゴロ併殺打の間に三塁走者の池田隼人（3年）が生還して先制。同点にされた直後の4回2死一、二塁からは前田渉（