中東以外からの原油確保も十分でない。米国、メキシコ、カナダ、オーストラリア、東南アジアなどから原油を輸入しているが、量が少なく中東産と比べ原油活用度が高くない。石油業界関係者は「通常は中東産原油をベースに非中東産をブレンドして精製してきた。中東産原油がなければ非中東産だけでは円滑な製品生産が難しい」とした。中東からナフサの供給を受ける石油化学企業は実際に供給を減らさなければならない状況に置かれた。