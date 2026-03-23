東京海上グループのロゴマーク＝2023年8月、東京都千代田区東京海上ホールディングスは23日、米投資会社バークシャー・ハサウェイと資本業務提携すると発表した。バークシャーから約2.5％の出資を受け入れる。出資額は2874億円を見込む。保険分野を中心に企業の合併・買収（M＆A）の目利きに定評があるバークシャーと連携し、成長分野に位置づける海外事業の拡大を目指す。バークシャーは「投資の神様」の異名を取る米著名投資