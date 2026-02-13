電通本社が入るビル＝東京都港区電通グループは13日、同日発表する2025年12月期連結決算で、海外事業の不振により3101億円の減損損失を計上すると明らかにした。これに伴い、純損益の赤字幅は過去最大となり、配当は初めてゼロとなる見込み。電通グループは23年12月期から純損益の赤字が続いている。