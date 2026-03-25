創業者の永守重信氏が「絶対君主」として君臨し続けたニデックはいかにして不正に手を染めていったのか。公認会計士の白井敬祐さんの著書『会計が面白いほどわかるミステリ 決算書に隠された7つの罪』（KADOKAWA）の一部とともに、第三者委員会調査報告書で明らかになった同社の実態を読み解く――。■組織を歪ませた創業者・永守氏の「言葉」「黙って決算を整えろ」役員たちを土下座させ、赤字の隠蔽を冷酷に命じるカリスマ社長。